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ДТП в Індонезії забрало життя 12 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Дванадцять людей загинули в результаті серйозного зіткнення, яке сталося рано вранці в понеділок на платній дорозі, що зв'язує Джакарту з східними містами Яви. Про це заявив місцевий поліцейський, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

ДТП в Індонезії забрало життя 12 осіб

В аварію потрапили автобус, вантажівка і мікроавтобуси, повідомила начальник дорожньої поліції Західної Яви Атік Сусванті.

Смертельна аварія сталася, коли автобус раптово виїхав на протилежну смугу і лоб в лоб врізався в транспортні засоби, що на великій швидкості їхали до Джакарти, додала вона.

"Автобус прямував з Джакарти в Сіребон. Водій автобуса, імовірно, був сонним або втратив концентрацію під час водіння. Він несподівано виїхав на зустрічну смугу платної дороги, лоб в лоб зіткнувшись з двома мікроавтобусами та вантажівкою", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії також постраждали ще кілька людей в автомобілях на зустрічній смузі, додала вона, зазначивши, що "знайдені двоє з важкими травмами і десять чоловік з легкими".

В даний час поліція проводить розслідування причин катастрофи, додала А. Сусванті.

Як повідомляв УНН, в масштабному ДТП в Києві загинули чотири людини .

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