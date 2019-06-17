ДТП в Індонезії забрало життя 12 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Дванадцять людей загинули в результаті серйозного зіткнення, яке сталося рано вранці в понеділок на платній дорозі, що зв'язує Джакарту з східними містами Яви. Про це заявив місцевий поліцейський, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
В аварію потрапили автобус, вантажівка і мікроавтобуси, повідомила начальник дорожньої поліції Західної Яви Атік Сусванті.
Смертельна аварія сталася, коли автобус раптово виїхав на протилежну смугу і лоб в лоб врізався в транспортні засоби, що на великій швидкості їхали до Джакарти, додала вона.
"Автобус прямував з Джакарти в Сіребон. Водій автобуса, імовірно, був сонним або втратив концентрацію під час водіння. Він несподівано виїхав на зустрічну смугу платної дороги, лоб в лоб зіткнувшись з двома мікроавтобусами та вантажівкою", - йдеться в повідомленні.
В результаті аварії також постраждали ще кілька людей в автомобілях на зустрічній смузі, додала вона, зазначивши, що "знайдені двоє з важкими травмами і десять чоловік з легкими".
В даний час поліція проводить розслідування причин катастрофи, додала А. Сусванті.
Як повідомляв УНН, в масштабному ДТП в Києві загинули чотири людини .