В Индонезии перевернулся паром, 15 погибших

По словам официального представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, перегруженный паром вез около 50 человек, и перевернулась возле острова Мадура накануне.

"Предполагается, что лодка была перегружена", - говорится в заявлении Мангеры.

"Паром накрыла большая волна, он опрокинулся и затонул", - добавил представитель полиции.

Общее число погибших достигло 15, когда во вторник утром поисково-спасательные команды обнаружили 13 тел, 31 человек выжил.

Спасатели разыскивают как минимум трех человек, официально числящихся пропавшими без вести. Местные СМИ предполагают, что может быть больше жертв, не указанных в официальном манифесте.

Напомним, ДТП в Индонезии забрало жизни 12 человек.