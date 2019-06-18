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В Индонезии перевернулся паром, 15 погибших

Киев • УНН

 • 11176 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. По меньшей мере 15 человек погибли после того, как пассажирский паром утонул возле берегов Индонезии. Об этом со ссылкой на данные местной полиции сообщает Channel NewsAsia, передает УНН.

В Индонезии перевернулся паром, 15 погибших

По словам официального представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, перегруженный паром вез около 50 человек, и перевернулась возле острова Мадура накануне.

"Предполагается, что лодка была перегружена", - говорится в заявлении Мангеры.

"Паром накрыла большая волна, он опрокинулся и затонул", - добавил представитель полиции.

Общее число погибших достигло 15, когда во вторник утром поисково-спасательные команды обнаружили 13 тел, 31 человек выжил.

Спасатели разыскивают как минимум трех человек, официально числящихся пропавшими без вести. Местные СМИ предполагают, что может быть больше жертв, не указанных в официальном манифесте.

Напомним, ДТП в Индонезии забрало жизни 12 человек.

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