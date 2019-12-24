В Индонезии 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье

По данным властей и полиции, ДТП произошло вечером в понедельник. Травмы получили 13 человек, пострадавшие были доставлены в больницу. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия пока не поступало.

Напомним, в Индонезии перевернулся паром, 15 погибших.