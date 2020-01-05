В результате наводнения в Индонезии погибли уже 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Число жертв наводнений в столице Индонезии Джакарте возросло до 60 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
“В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, в столице Индонезии и ее окрестностях погибли по меньшей мере 60 человек”, — говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что наводнения в Индонезии унесли жизни 53 человек.
Спасатели отмечают, что скорее всего, под водой и грязью могут находиться и другие тела.
Власти страны сообщили, что большинство погибших, скорее всего, или утонули, или умерли от удара током.
Как сообщалось ранее в УНН, в новогодние праздники в холмистых районах Джакарты и Западной Явы было зафиксировано 370 мм осадков — что в три раза больше среднего количества нормы осадков. Это сильнейшее наводнение в этом районе с 2007 года. Тогда в результате стихии за 10 дней погибло 80 человек.