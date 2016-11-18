В.Гройсман зустрінеться з комісаром ООН у справах біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У понеділок, 21 листопада, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрінеться з Верховним Комісаром ООН у справах біженців Філіпо Гранді. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.
“21 листопада 2016 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Верховним Комісаром ООН у справах біженців Філіпо Гранді”, — сказано у повідомленні.
Початок заходу о 16 годині.
Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2.