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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15042 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 30199 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 62004 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 133453 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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2 квітня, 10:44 • 197017 перегляди

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2 квітня, 09:04 • 189550 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 210651 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196662 перегляди

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В.Гройсман зустрінеться з комісаром ООН у справах біженців

В.Гройсман зустрінеться з комісаром ООН у справах біженців

Київ • УНН

 • 9374 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. У понеділок, 21 листопада, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зустрінеться з Верховним Комісаром ООН у справах біженців Філіпо Гранді. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну.

“21 листопада 2016 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Верховним Комісаром ООН у справах біженців Філіпо Гранді”, — сказано у повідомленні.

Початок заходу о 16 годині.

Місце проведення: вул. Грушевського, 12/2.

Українські Національні Новини

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