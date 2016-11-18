В.Гройсман встретится с комиссаром ООН по делам беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В понедельник, 21 ноября, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встретится с Верховным Комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
"21 ноября 2016 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Верховным Комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди", - сказано в сообщении.
Начало мероприятия в 16:00.
Место проведения: ул. Грушевского, 12/2.