В.Гройсман заявив про пошуки збалансованого рішення для підвищення пенсій
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мінімальна пенсія в Україні з 1 грудня 2016 року підвищиться на 10%, при цьому в уряді тривають пошуки збалансованого рішення для осучаснення системи пенсій. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
"Хочу підкреслити, що з 1 грудня мінімальні пенсії будуть зростати на 10%. Так, цього недостатньо, але це перші кроки", - сказав прем’єр.
З його слів, крім підвищення мінімальної зарплати та детінізації, потрібно осучаснити систему пенсій.
"Наступний крок, який ми повинні зробити, − це осучаснити систему пенсій. Відновити і в пенсійній системі соціальну справедливість. Теж нас будуть критикувати, що ці кроки є достатньо вольовими, достатньо різкими. Так, ми будемо робити серйозні кроки до тих пір, поки Україна не буде мати серйозного економічного зростання і люди не будуть отримувати нормальну заробітну плату і пенсії. Ми маємо зробити в 2017 році серйозний прорив, щодо відродження національної економіки. Один з пріоритетів – пенсія. Ми працюємо сьогодні над цим питанням. Як тільки буде збалансоване рішення, ми одразу повідомимо про це громадян", - сказав він.