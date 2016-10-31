В.Гройсман заявил о поисках сбалансированного решения для повышения пенсий

"Хочу подчеркнуть, что с 1 декабря минимальные пенсии будут расти на 10%. Так, этого недостаточно, но это первые шаги", - сказал премьер.

По его словам, кроме повышения минимальной зарплаты и детенизации, нужно осовременить систему пенсий.

"Следующий шаг, который мы должны сделать, - это осовременить систему пенсий. Восстановить и в пенсионной системе социальную справедливость. Тоже нас будут критиковать, что эти шаги есть достаточно волевыми, достаточно резкими. Так, мы будем делать серьезные шаги до тех пор, пока Украина не будет иметь серьезного экономического роста и люди не будут получать нормальную заработную плату и пенсии. Мы должны сделать в 2017 году серьезный прорыв, по возрождению национальной экономики. Один из приоритетов - пенсия. Мы работаем сегодня над этим вопросом. Как только будет сбалансированное решение , мы сразу сообщим об этом граждан ", - сказал он.