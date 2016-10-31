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15 марта, 19:03 • 116685 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171504 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В.Гройсман заявил о поисках сбалансированного решения для повышения пенсий

В.Гройсман заявил о поисках сбалансированного решения для повышения пенсий

Киев • УНН

 • 7179 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Минимальная пенсия в Украине с 1 декабря 2016 года повысится на 10%, при этом в правительстве продолжаются поиски сбалансированного решения для осовременивания системы пенсий. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Хочу подчеркнуть, что с 1 декабря минимальные пенсии будут расти на 10%. Так, этого недостаточно, но это первые шаги", - сказал премьер.

По его словам, кроме повышения минимальной зарплаты и детенизации, нужно осовременить систему пенсий.

"Следующий шаг, который мы должны сделать, - это осовременить систему пенсий. Восстановить и в пенсионной системе социальную справедливость. Тоже нас будут критиковать, что эти шаги есть достаточно волевыми, достаточно резкими. Так, мы будем делать серьезные шаги до тех пор, пока Украина не будет иметь серьезного экономического роста и люди не будут получать нормальную заработную плату и пенсии. Мы должны сделать в 2017 году серьезный прорыв, по возрождению национальной экономики. Один из приоритетов - пенсия. Мы работаем сегодня над этим вопросом. Как только будет сбалансированное решение , мы сразу сообщим об этом граждан ", - сказал он.

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