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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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В.Гройсман відповів прихильникам "затягування поясів" щодо мінімальної зарплати

В.Гройсман відповів прихильникам "затягування поясів" щодо мінімальної зарплати

Київ • УНН

 • 11962 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Тим, хто щодо підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн каже, що варто затягнути пояси і не приймати різких рішень, слід самим затягти пояси і спробувати прожити на 1600 грн. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок, передає УНН.

"Нам потрібно робити дуже чіткі і впевнені кроки, щоб виводити ситуацію в країні з цієї глибочайшої кризи, в якій вона знаходиться вже не перший десяток років. Я вважаю, що перший крок який ми повинні зробити – це підвищення мінімальної заробітної плати для кожного працюючого громадянина", - сказав В.Гройсман.

Він переконаний, що з 1 січня 2017 року кожна працююча людина має отримувати не менше ніж 3200 гривень.

"Я розумію, що хтось говорить: давайте не будемо поспішати, давайте затягнемо пояси, давайте будемо рухатись дуже повільно. Я всім тим, хто так говорить, хочу побажати тільки одного – затягніть собі пояси, живіть на 1600 гривень і далі розмірковуйте над тим, як жити краще", - додав Прем'єр.

Українські Національні Новини

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