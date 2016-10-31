В.Гройсман ответил сторонникам "затягивания поясов" по минимальной зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Тем, кто по повышению минимальной зарплаты до 3200 грн говорит, что стоит затянуть пояса и не принимать резких решений, следует самим затянуть пояса и попробовать прожить на 1600 грн. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник, передает УНН.
"Нам нужно делать очень четкие и уверенные шаги, чтобы выводить ситуацию в стране с этого глибочайшего кризиса, в котором она находится уже не первый десяток лет. Я считаю, что первый шаг, который мы должны сделать - это повышение минимальной заработной платы для каждого работающего гражданина", - сказал В.Гройсман.
Он убежден, что с 1 января 2017 года каждый работающий человек должен получать не менее 3200 гривен.
"Я понимаю, что кто-то говорит: давайте не будем спешить, давайте затянем пояса, давайте будем двигаться очень медленно. Я всем тем, кто так говорит, хочу пожелать только одного - затяните себе пояса, живите на 1600 гривен и дальше размышляйте над тем, как жить лучше", - добавил премьер.