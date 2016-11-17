В.Гройсман привітав рішення послів Ради ЄС щодо надання безвізу для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав рішення Комітету постійних представників Ради ЄС щодо лібералізації безвізового режиму для України. Про це він написав на своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
“Хороша новина з Брюсселю! Вітаю сьогоднішнє рішення Комітету постійних представників Ради ЄС стосовно безвізового режиму для українців!”, — написав В.Гройсман.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко закликав Європейський Союз завершити процес надання безвізового режиму без подальших зволікань.
Як повідомляв УНН, посли ЄС надали “зелене світло” про початок переговорів між Радою ЄС та Європарламентом щодо візової лібералізації з Україною.