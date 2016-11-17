В.Гройсман приветствовал решение послов Совета ЕС о предоставлении безвиза для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал решение Комитета постоянных представителей Совета ЕС по либерализации безвизового режима для Украины. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Хорошая новость из Брюсселя! Поздравляю сегодняшнее решение Комитета постоянных представителей Совета ЕС по безвизовому режиму для украинцев! ", - написал В.Гройсман.
Напомним, Президент Петр Порошенко призвал Европейский Союз завершить процесс предоставления безвизового режима без дальнейших проволочек.
Как сообщал УНН, послы ЕС предоставили "зеленый свет" о начале переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации с Украиной.