В.Гройсман приветствовал решение послов Совета ЕС о предоставлении безвиза для украинцев

"Хорошая новость из Брюсселя! Поздравляю сегодняшнее решение Комитета постоянных представителей Совета ЕС по безвизовому режиму для украинцев! ", - написал В.Гройсман.

Напомним, Президент Петр Порошенко призвал Европейский Союз завершить процесс предоставления безвизового режима без дальнейших проволочек.

Как сообщал УНН, послы ЕС предоставили "зеленый свет" о начале переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации с Украиной.