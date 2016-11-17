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15 марта, 19:03 • 111018 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154662 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130315 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123389 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108652 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103461 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100085 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В.Гройсман приветствовал решение послов Совета ЕС о предоставлении безвиза для украинцев

В.Гройсман приветствовал решение послов Совета ЕС о предоставлении безвиза для украинцев

Киев • УНН

 • 8424 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман приветствовал решение Комитета постоянных представителей Совета ЕС по либерализации безвизового режима для Украины. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Хорошая новость из Брюсселя! Поздравляю сегодняшнее решение Комитета постоянных представителей Совета ЕС по безвизовому режиму для украинцев! ", - написал В.Гройсман.

Напомним, Президент Петр Порошенко призвал Европейский Союз завершить процесс предоставления безвизового режима без дальнейших проволочек.

Как сообщал УНН, послы ЕС предоставили "зеленый свет" о начале переговоров между Советом ЕС и Европарламентом по визовой либерализации с Украиной.

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