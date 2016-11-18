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В.Гройсман назвав завданням уряду монетизацію субсидій

В.Гройсман назвав завданням уряду монетизацію субсидій

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що завдання уряду сьогодні полягає у тому, щоб зробити монетизацію субсидій. Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свободі”, передає УНН.

"Далі наше завдання – робити монетизацію субсидій. Отут є дуже важливий виклик, над яким нам треба сьогодні працювати", - зазначив В.Гройсман.

Також Прем’єр додав, що залишати нинішню систему без змін не можна.

"Залишати систему, при якій державний газ по заниженій ціні в 2 тисячі гривень придбався ділками в оборудках в газовому секторі, а потім продавався по 7 тисяч гривень на комерційні підприємства країни, при цьому на цих оборудках заробляти по 5 тисячі гривень на тисячі кубів. Що це означає? Що люди отримували сотні мільйонів, мільярди доларів. Це є грабунок країни. І я не міг з цим погодитися. Тому наше завдання сьогодні – через компенсатори вивести абсолютно справедливу ціну і далі зробити монетизацію", - наголосив Прем’єр.

Українські Національні Новини

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