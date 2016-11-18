В.Гройсман назвал задачей правительства монетизацию субсидий
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что задача правительства сегодня заключается в том, чтобы сделать монетизацию субсидий. Об этом он сказал в интервью "Радио Свободе", передает УНН.
"Далее наша задача - делать монетизацию субсидий. Тут есть очень важный вызов, над которым нам надо сегодня работать", - отметил В.Гройсман.
Также Премьер добавил, что оставлять нынешнюю систему без изменений нельзя.
"Оставлять систему, при которой государственный газ по заниженной цене в 2 тысячи гривен покупался дельцами в сделках в газовом секторе, а потом продавался по 7 тысяч гривен на коммерческие предприятия страны, при этом на этих сделках зарабатывать по 5 тысяч гривен на тысяче кубов. Что это означает? Что люди получали сотни миллионов, миллиарды долларов. Это грабеж страны. И я не мог с этим согласиться. Поэтому наша задача сегодня – через компенсаторы вывести абсолютно справедливую цену и далее сделать монетизацию", - подчеркнул Премьер.