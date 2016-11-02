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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 3748 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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В.Гройсман нагородив преміями Кабміну талановиту молодь

В.Гройсман нагородив преміями Кабміну талановиту молодь

Київ • УНН

 • 7107 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман нагородив преміями Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2015 рік, передає кореспондент УНН.

“Мені надзвичайно приємно зустрітися зі справжніми лідерами, особливо в цій залі, де приймаються рішення урядом України. Насправді рішення приймає кожен з вас у різних сферах нашого життя. Я думаю, що нам сьогодні напевно бракує у країні масштабного лідерства. Але дивлячись на ваш молодіжний життєвий шлях можливо сказати, що ви є справжніми лідерами, які ведуть за собою і роблять свій внесок у розбудову нашої держави”, — сказав він.

Прем’єр також зазначив, що у цьому році уряд визначив премії для талановитої молоді у розмірі 50 тис. грн. На його думку, збільшення премії розставляє дуже чітко акценти — “те, що ви робите сьогодні, є абсолютно необхідним для нашої держави в такий складний час”.

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