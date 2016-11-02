В.Гройсман наградил премиями Кабмина талантливую молодежь

"Мне очень приятно встретиться с настоящими лидерами, особенно в этом зале, где принимаются решения правительством Украины. На самом деле решение принимает каждый из вас в разных сферах нашей жизни. Я думаю, что нам сегодня наверное не хватает в стране масштабного лидерства. Но смотря на ваш молодежный жизненный путь можно сказать, что вы являетесь настоящими лидерами, которые ведут за собой и вносят свой вклад в развитие нашего государства", - сказал он.

Премьер также отметил, что в этом году правительство определило премии для талантливой молодежи в размере 50 тыс. грн. По его мнению, увеличение премии расставляет очень четко акценты - "то, что вы делаете сегодня, является абсолютно необходимым для нашего государства в такое сложное время".