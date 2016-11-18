В.Грицак: ми маємо велику кількість доказів злочинних дій спецслужб РФ на території України

"В нас дуже багато матеріалів, доказової бази злочинної діяльності державних структур ФСБ та ГРУ РФ на території нашої держави…Хочу попередити своїх російських колег: будь-ласка, не займайтесь злочинними діями на нашій території" – сказав він російською.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України та Генпрокуратура викрили схему злочину російських спецслужб щодо викрадення блогера Іллі Богданова.