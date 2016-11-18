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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 14970 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Грицак: ми маємо велику кількість доказів злочинних дій спецслужб РФ на території України

В.Грицак: ми маємо велику кількість доказів злочинних дій спецслужб РФ на території України

Київ • УНН

 • 8343 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Служба безпеки України має велику доказову базу щодо злочинних дій спецслужб РФ на території України. Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак на брифінгу, передає кореспондент УНН.

"В нас дуже багато матеріалів, доказової бази злочинної діяльності державних структур ФСБ та ГРУ РФ на території нашої держави…Хочу попередити своїх російських колег: будь-ласка, не займайтесь злочинними діями на нашій території" – сказав він російською.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України та Генпрокуратура викрили схему злочину російських спецслужб щодо викрадення блогера Іллі Богданова.

Українські Національні Новини

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