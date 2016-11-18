В.Грицак: мы имеем большое количество доказательств преступных действий спецслужб РФ на территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Служба безопасности Украины имеет большую доказательную базу относительно преступных действий спецслужб РФ на территории Украины. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге, передает корреспондент УНН.
"У нас очень много материалов, доказательной базы преступной деятельности государственных структур ФСБ и ГРУ РФ на территории нашего государства... Хочу предупредить своих российских коллег: пожалуйста, не занимайтесь преступными действиями на нашей территории", - сказал он по-русски.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины и Генпрокуратура разоблачили схему преступления российских спецслужб относительно похищения блогера Ильи Богданова.