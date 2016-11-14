В.Гонтарева заявила, що понад місяць на НБУ здійснюється інформаційна атака
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Понад місяць на Національний банк України здійснюють сплановану політичну атаку. Про це йдеться у зверненні голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, опублікованому на офіційному сайті регулятора, передає УНН.
"Вже понад місяць Національний банк України перебуває під спланованою політичною інформаційною атакою. Лідер політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка збирає вкладників збанкрутілих банків на мітинги, відверто обманює українців. Цифри та факти, якими вона послуговується у своїх виступах та агітматеріалах, не відповідають дійсності та не витримують ніякої критики", - заявила голова НБУ.
В.Гонтарева наголосила, що популістські гасла вигідні і для власників збанкрутілих банків, яким НБУ завадив проводити схемні операції, виводити кошти з банків, продовжувати кредитувати депозитами вкладників виключно свій бізнес. "І при цьому вони не хочуть повертати борги", - уточнила вона.
Голова НБУ нагадала, що торік Верховна Рада України ухвалила закон про посилення відповідальності власників та менеджменту збанкрутілих банків.
"Національним банком України та Фондом гарантування вкладів подано до правоохоронних органів понад 3300 заяв про скоєння кримінальних злочинів на загальну суму близько 300 мільярдів гривень. Ці гроші власники збанкрутілих банків вивели з фінансових установ, щоб вкласти їх у розвиток своїх бізнес-імперій. Їх банки збанкрутіли, вкладники постраждали, проте їх основний бізнес працює та приносить їм доходи, а їхні імена продовжують з’являтися у рейтингах найбагатших українців", - сказала вона.
За виведення коштів, підкреслила В.Гонтарева, акціонери мають понести відповідальність та повернути вкрадені гроші вкладникам своїх банків.
"Ми закликаємо депутатський корпус припинити політичні інсинуації та працювати разом із нами над реформою фінансового сектору. Ухвалюйте закони, які будуть кориснішим ніж тисячі політичних гасел, десятки мітингів та сотні виступів на ток-шоу. Кожен має сумлінно виконувати свою роботу", - резюмувала голова НБУ.