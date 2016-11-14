В.Гонтарева заявила, что больше месяца на НБУ осуществляется информационная атака

"Уже более месяца Национальный банк Украины находится под спланированной политической информационной атакой. Лидер партии " Батькивщина " Юлия Тимошенко, которая собирает вкладчиков обанкротившихся банков на митинги, откровенно обманывает украинцев. Цифры и факты, которыми она пользуется в своих выступлениях и агитматериалах, не соответствуют действительности и не выдерживают никакой критики ", - заявила глава НБУ.

В.Гонтарева подчеркнула, что популистские лозунги выгодны и для владельцев обанкротившихся банков, которым НБУ помешал проводить схемные операции, выводить средства из банков, продолжать кредитовать депозитами вкладчиков исключительно свой бизнес. "И при этом они не хотят возвращать долги", - уточнила она.

Председатель НБУ напомнила, что в прошлом году Верховная Рада Украины приняла закон об усилении ответственности собственников и менеджмента обанкротившихся банков.

"Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов подано в правоохранительные органы более 3300 заявлений о совершении уголовных преступлений на общую сумму около 300 млрд. гривен. Эти деньги владельцы обанкротившихся банков вывели из финансовых учреждений, чтобы вложить их в развитие своих бизнес-империй. Их банки обанкротились вкладчики пострадали, однако их основной бизнес работает и приносит им доходы, а их имена продолжают появляться в рейтингах самых богатых украинцев", - сказала она.

За вывод средств, подчеркнула В.Гонтарева, акционеры должны понести ответственность и вернуть украденные деньги вкладчикам своих банков.

"Мы призываем депутатский корпус прекратить политические инсинуации и работать вместе с нами над реформой финансового сектора. Принимайте законы, которые будут полезнее чем тысячи политических лозунгов, десятки митингов и сотни выступлений на ток-шоу. Каждый должен добросовестно выполнять свою работу", - резюмировала председатель НБУ.