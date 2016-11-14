В.Гонтарева заявила, что больше месяца на НБУ осуществляется информационная атака

ukru
15 марта, 19:03 • 111006 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154624 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130286 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123362 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108642 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103456 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100083 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129479 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129678 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127602 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 79134 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 65039 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 26378 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 38757 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 51090 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129479 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129133 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265331 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294538 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230708 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 6868 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107190 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129678 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113130 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130306 просмотра
Актуальное
В.Гонтарева заявила, что больше месяца на НБУ осуществляется информационная атака

В.Гонтарева заявила, что больше месяца на НБУ осуществляется информационная атака

Киев • УНН

 • 7830 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Больше месяца на Национальный банк Украины осуществляют спланированную политическую атаку. Об этом говорится в обращении председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, опубликованном на официальном сайте регулятора, передает УНН.

"Уже более месяца Национальный банк Украины находится под спланированной политической информационной атакой. Лидер партии " Батькивщина " Юлия Тимошенко, которая собирает вкладчиков обанкротившихся банков на митинги, откровенно обманывает украинцев. Цифры и факты, которыми она пользуется в своих выступлениях и агитматериалах, не соответствуют действительности и не выдерживают никакой критики ", - заявила глава НБУ.

В.Гонтарева подчеркнула, что популистские лозунги выгодны и для владельцев обанкротившихся банков, которым НБУ помешал проводить схемные операции, выводить средства из банков, продолжать кредитовать депозитами вкладчиков исключительно свой бизнес. "И при этом они не хотят возвращать долги", - уточнила она.

Председатель НБУ напомнила, что в прошлом году Верховная Рада Украины приняла закон об усилении ответственности собственников и менеджмента обанкротившихся банков.

"Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов подано в правоохранительные органы более 3300 заявлений о совершении уголовных преступлений на общую сумму около 300 млрд. гривен. Эти деньги владельцы обанкротившихся банков вывели из финансовых учреждений, чтобы вложить их в развитие своих бизнес-империй. Их банки обанкротились вкладчики пострадали, однако их основной бизнес работает и приносит им доходы, а их имена продолжают появляться в рейтингах самых богатых украинцев", - сказала она.

За вывод средств, подчеркнула В.Гонтарева, акционеры должны понести ответственность и вернуть украденные деньги вкладчикам своих банков.

"Мы призываем депутатский корпус прекратить политические инсинуации и работать вместе с нами над реформой финансового сектора. Принимайте законы, которые будут полезнее чем тысячи политических лозунгов, десятки митингов и сотни выступлений на ток-шоу. Каждый должен добросовестно выполнять свою работу", - резюмировала председатель НБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы