В.Гонтарева заявила про ризики неотримання траншів від МВФ і ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Через зволікання Парламенту із проведенням пенсійної та земельної реформ Україна може не отримати четвертий транш від МВФ у сумі близько 1,3 млрд дол., а також надходження 600 млн євро від Єврокомісії до кінця цього року. Про це йдеться на сторінці Нацбанку у Facebook, передає УНН.
За словами голови Нацбанку В.Гонтаревої, сьогодні є ризики, що Україна може не отримати четвертий транш від МВФ у сумі близько 1,3 млрд дол., а також надходження 600 млн євро від Єврокомісії до кінця цього року. На заваді, зокрема, може стати зволікання Парламенту із проведенням пенсійної та земельної реформ, передбачених програмою співпраці з МВФ.
Натомість, В.Гонтарева зазначила, що реалізація реформ, на яких наполягають міжнародні партнери України, дозволить збільшити міжнародні резерви до 23,2 млрд. дол. США на кінець наступного року, а також створить підгрунтя для подальшого покращення макроекономічної ситуації в країні. А отже, підсумувала Голова НБУ, необхідно продовжувати здійснювати структурні реформи, передбачені програмою співпраці з МВФ.
“Якщо ми не будемо працювати, не будемо робити реформи, Національний банк не зможе гарантувати фінансову стабільність в державі”, — додала голова НБУ.
Нагадаємо, в НБУ повідомляли, що Україна до кінця року планує отримати транш МВФ у 1,3 млрд дол.