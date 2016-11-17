В.Гонтарева заявила о рисках неполучения траншей от МВФ и ЕС

По словам главы Нацбанка В.Гонтаревой, сегодня есть риски, что Украина может не получить четвертый транш от МВФ в сумме около 1,3 млрд долл., а также поступления 600 млн евро от Еврокомиссии до конца этого года. На пути, в частности, может стать промедление парламента с проведением пенсионной и земельной реформ, предусмотренных программой сотрудничества с МВФ.

Однако В.Гонтарева отметила, что реализация реформ, на которых настаивают международные партнеры Украины, позволит увеличить международные резервы до 23,2 млрд. долл. США на конец следующего года, а также создаст основу для дальнейшего улучшения макроэкономической ситуации в стране. А значит, подытожила Председатель НБУ, необходимо продолжать осуществлять структурные реформы, предусмотренные программой сотрудничества с МВФ.

"Если мы не будем работать, не будем делать реформы, Национальный банк не сможет гарантировать финансовую стабильность в государстве", - добавила глава НБУ.

Напомним, в НБУ сообщали, что Украина до конца года планирует получить транш МВФ в 1,3 млрд долл.