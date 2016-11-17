В.Фесенко: метою останніх мітингів у столиці були дочасні вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У парламенті підстав для парламентської і урядової кризи немає, тому єдиний спосіб вийти на дочасні парламентські вибори - це вулиця. Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи масові акції, які розпочались у Києві із 15 листопада, передає УНН.
За словами експерта, у дочасних парламентських виборах зацікавлені дві політичні сили – це "Батьківщина" і "Опозиційний блок".
"Цю ситуацію з протестами вкладників намагалися використати як один з чинників дестабілізації ситуацій в країні. Спочатку протести вкладників, потім тарифні протести і так далі. А мета інша. Мета - це дочасні вибори. При чому, якщо раніше йшлося й очікували, що вимога буде – дочасні парламентські вибори, то ситуація, яка відбулася у вівторок у Верховній Раді, інцидент з Шухевичем і з нібито заявою про імпічмент, дає підстави підозрювати, що можливо плани були такі, щоби спробувати закинути гасла дочасних президентських виборів", - зазначив він.
За словами політолога, в дочасних парламентських виборах зацікавлені "Батьківщина" і "Опозиційний блок". "В парламенті підстав для парламентської і урядової кризи немає, тому єдиний спосіб вийти на дочасні парламентські вибори - це вулиця", - сказав В. Фесенко.