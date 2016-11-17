В.Фесенко: целью последних митингов в столице были досрочные выборы

По словам эксперта, в досрочных парламентских выборах заинтересованы две политические силы - это "Батькивщина" и "Оппозиционный блок".

"Эту ситуацию с протестами вкладчиков пытались использовать как один из факторов дестабилизации ситуаций в стране. Сначала протесты вкладчиков, затем тарифные протесты и так далее. А цель другая. Цель - это досрочные выборы. Причем, если раньше речь шла и ожидали, что требование будет - досрочные парламентские выборы, то ситуация, которая произошла во вторник в Верховной Раде, инцидент с Шухевичем и с якобы заявлением об импичменте, дает основания подозревать, что возможно планы были такие, чтобы попытаться забросить лозунги досрочных президентских выборов ", - отметил он.

По словам политолога, в досрочных парламентских выборах заинтересованы "Батькивщина" и "Оппозиционный блок". "В парламенте оснований для парламентского и правительственного кризиса нет, поэтому единственный способ выйти на досрочные парламентские выборы - это улица", - сказал В.Фесенко.