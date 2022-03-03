В Енергодарі відсутнє водопостачання через обстріли окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. В Енергодарі через обстріли окупантів відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.
Цитата
«В місті енергетиків через обстріли відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла», - написав Орлов.
Деталі
Енергоатом опублікував відео боїв у місті Енергодар.
Що було раніше
Російські окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост Енергодара.
Згодом до Енергодару підійшла колона ворожої техніки у кількості понад 100 одиниць. Зав'язався бій на блокпосту.
Окрім того, снаряд окупантів влучив на територію школи та в будинок.
Доповнення
Раніше мирні жителі декілька разів не пропускали росіян до Енергодара.