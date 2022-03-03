В Енергодарі відсутнє водопостачання через обстріли окупантів

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 20029 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 34829 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 59523 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 88232 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 98196 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 96405 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 121009 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 165021 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177340 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214876 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
91 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 58981 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 77493 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 139698 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 190911 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 25059 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 190883 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 139681 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 272389 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 393575 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 647484 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 15732 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91796 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129945 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155248 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175990 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

В Енергодарі відсутнє водопостачання через обстріли окупантів

В Енергодарі відсутнє водопостачання через обстріли окупантів

Київ • УНН

 • 117568 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. В Енергодарі через обстріли окупантів відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.

Цитата

«В місті енергетиків через обстріли відсутнє водопостачання та в деяких мікрорайонах немає світла», - написав Орлов.

Деталі

Енергоатом опублікував відео боїв у місті Енергодар.

Що було раніше

Російські окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост Енергодара.

Згодом до Енергодару підійшла колона ворожої техніки у кількості понад 100 одиниць. Зав'язався бій на блокпосту.

Окрім того, снаряд окупантів влучив на територію школи та в будинок.

Доповнення

Раніше мирні жителі декілька разів не пропускали росіян до Енергодара.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68