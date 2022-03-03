В Энергодаре отсутствует водоснабжение из-за обстрелов оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Энергодаре из-за обстрелов оккупантов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, передает УНН.
Цитата
"В городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света", - написал Орлов.
Детали
Энергоатом опубликовал видео боев в городе Энергодар.
Что было раньше
Российские оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост Энергодара.
Впоследствии к Энергодару подошла колонна вражеской техники в количестве более 100 единиц. Завязался бой на блокпосту.
Кроме того, снаряд оккупантов попал на территорию школы и в дом.
Дополнение
Ранее мирные жители несколько раз не пропускали россиян к Энергодару.