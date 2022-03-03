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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Енергодарі снаряд окупантів влучив на територію школи та в будинок

В Енергодарі снаряд окупантів влучив на територію школи та в будинок

Київ • УНН

 • 147331 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. В Енергодарі снаряд російських окупантів влучив на територію школи та в будинок. У квартирі виникла пожежа на сьомому поверсі. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.

Цитата

"Снаряд ворога потрапив на територію 2 школи", - написав Орлов.

Деталі

Також він повідомив, що на бульварі Каштановий, 6 через влучення в будинок снаряду сталася пожежа у квартирі на сьомому поверсі. Туди вирушили рятувальники.

Що було раніше

Російські окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост Енергодара.

Згодом до Енергодару підійшло понад 100 одиниць ворожої техніки. На блокпосту зав'язався бій.

Доповнення

Раніше мирні жителі самостійно кілька разів не пропускали росіян до Енергодара.

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