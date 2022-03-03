В Энергодаре снаряд оккупантов попал на территорию школы и в дом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Энергодаре снаряд российских оккупантов попал на территорию школы и в дом. В квартире возник пожар на седьмом этаже. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, передает УНН.
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"Снаряд врага попал на территорию 2 школы", - написал Орлов.
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Также он сообщил, что на бульваре Каштановый, 6 из-за попадания в дом снаряда произошел пожар в квартире на седьмом этаже. Туда отправились спасатели.
Что было раньше
Российские оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост Энергодара.
Позже к Энергодару подошло более 100 единиц вражеской техники. На блокпосту завязался бой.
Дополнение
Ранее мирные жители самостоятельно несколько раз не пропускали россиян к Энергодару.