Російські окупанти обстріляли блокпост в Енергодарі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост в Енергодарі. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.
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"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення", - зазначив Орлов.
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Перед цим він повідомляв, що ворог наближається до міста.
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Раніше мирні жителі декілька разів не пропускали росіян до Енергодара.