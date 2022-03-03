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Російські окупанти обстріляли блокпост в Енергодарі

Російські окупанти обстріляли блокпост в Енергодарі

Київ • УНН

 • 102712 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти на великій колоні військової техніки обстріляли блокпост в Енергодарі. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.

Цитата

"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення", - зазначив Орлов.

Деталі

Перед цим він повідомляв, що ворог наближається до міста.

Доповнення

Раніше мирні жителі декілька разів не пропускали росіян до Енергодара.

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