Российские оккупанты обстреляли блокпост в Энергодаре
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Российские оккупанты на большой колонне военной техники обстреляли блокпост в Энергодаре. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, передает УНН.
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"Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения", - отметил Орлов.
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Перед этим он сообщал, что враг приближается к городу.
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Ранее мирные жители несколько раз не пропускали россиян к Энергодару.