Российские оккупанты обстреляли блокпост в Энергодаре

Цитата

"Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения", - отметил Орлов.

Детали

Перед этим он сообщал, что враг приближается к городу.

Дополнение

Ранее мирные жители несколько раз не пропускали россиян к Энергодару.