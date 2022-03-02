Російські війська під'їхали до Енергодара, мирні жителі їх не пропустили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Війська окупантів після зустрічі з місцевими жителями відступили від міста Енергодар де знаходиться Запорізька атомна електростанція. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.
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Орлов повідомив жителям, що ворог знову під’їхав до Енергодара. Міський голова закликав їх оперативно підійти на блокпост, щоб не пропустити окупантів.
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"Зустріч відбулася. Ми довели позицію що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити свому керівництву. Наступна зустріч в 15:00 на тому ж місці . Але все може змінитися будь-якої миті ! Будьте готові!", - повідомив Орлов.
Додамо
Радник голови МВС України Антон Геращенко додав, що зупинити ворога вийшли співробітники Запорізької атомної електростанція в Енергодарі.
Нагадаємо
У Запорізькій області окупанти обстріляли Василівську лікарню, у Мелітополі від бойових дій зруйновано 31 будинок, у Приморській ОТГ на блокпосту окупантів було розстріляно автівку - двоє цивільних загинули.