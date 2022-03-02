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Російські війська під'їхали до Енергодара, мирні жителі їх не пропустили

Російські війська під'їхали до Енергодара, мирні жителі їх не пропустили

Київ • УНН

 • 307956 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Війська окупантів після зустрічі з місцевими жителями відступили від міста Енергодар де знаходиться Запорізька атомна електростанція. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов, передає УНН.

Деталі

Орлов повідомив жителям, що ворог знову під’їхав до Енергодара. Міський голова закликав їх оперативно підійти на блокпост, щоб не пропустити окупантів.

Цитата

"Зустріч відбулася. Ми довели позицію що ЗАЕС та місто під надійною охороною. Мешканці їх не впустять в місто ні на крок. Вони почули та пішли доводити свому керівництву. Наступна зустріч в 15:00 на тому ж місці . Але все може змінитися будь-якої миті ! Будьте готові!", - повідомив Орлов.

Додамо

Радник голови МВС України Антон Геращенко додав, що зупинити ворога вийшли співробітники Запорізької атомної електростанція в Енергодарі.

Нагадаємо

У Запорізькій області окупанти обстріляли Василівську лікарню, у Мелітополі від бойових дій зруйновано 31 будинок, у Приморській ОТГ на блокпосту окупантів було розстріляно автівку - двоє цивільних загинули.

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