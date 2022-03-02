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Ситуація на Запоріжжі: руйнування в Мелітополі, ворожий обстріл лікарні, розстріл окупантами цивільних

Ситуація на Запоріжжі: руйнування в Мелітополі, ворожий обстріл лікарні, розстріл окупантами цивільних

Київ • УНН

 • 289777 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. У Запорізькій області окупанти обстріляли Василівську лікарню, у Мелітополі від бойових дій зруйновано 31 будинок, у Приморській ОТГ на блокпосту окупантів було розстріляно автівку - двоє цивільних загинули. Про це повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, пише УНН.

Деталі

"Вчора, 1 березня, російські військові обстріляли хірургічний та санітарний відділи КНП “Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”. У цей час персонал та пацієнти сховалися в укриття. Від потрапляння снарядів загорівся дах, внутрішнє оздоблення та медичне обладнання. Жертв та постраждалих немає. Зазначимо, що — це пряме порушення “Законів та звичаїв війни”, - йдеться у повідомленні Старуха у Telegram.

У Мелітополі, станом на вечір 1 березня, від бойових дій було зруйновано 31 будинок, про що повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Окрім того, окупанти застрелили ще двох цивільних. "За повідомленням голови Приморської ОТГ, на блокпості окупантів було розстріляно автівку. Двоє чоловіків загинули. Автомобіль не виконав наказ зупинитись", - також зазначається у повідомленні Старуха.

Також повідомляється, що у шпиталі загинула молода військовослужбовиця з Бердянська. "Вона була поранена під час ракетного удару декілька днів тому. Дівчина служила у військах протиповітряної оборони ЗСУ. У неї залишилася 4-річна дитина", - сказано у повідомленні голови ОДА.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 2 березня на Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

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