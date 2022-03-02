Ситуация на Запорожье: разрушения в Мелитополе, вражеский обстрел больницы, расстрел оккупантами гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Запорожской области оккупанты обстреляли Васильевскую больницу, в Мелитополе от боевых действий разрушен 31 дом, в Приморской ОТГ на блокпосту оккупантов было расстреляно машину - двое гражданских погибли. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, пишет УНН.
Детали
"Вчера, 1 марта, российские военные обстреляли хирургический и санитарный отделы КНП “Васильевская многопрофильная больница интенсивного лечения”. В это время персонал и пациенты спрятались в укрытие. От попадания снарядов загорелась крыша, внутренняя отделка и медицинское оборудование. Жертв и пострадавших нет. Отметим, что это прямое нарушение “Законов и обычаев войны”, - говорится в сообщении Старуха в Telegram.
В Мелитополе, по состоянию на вечер 1 марта, от боевых действий был разрушен 31 дом, о чем сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Кроме того, оккупанты застрелили еще двух гражданских. "По сообщению главы Приморской ОТГ, на блокпосте оккупантов была расстреляна машина. Двое мужчин погибли. Автомобиль не выполнил приказ остановиться", - также отмечается в сообщении Старуха.
Также сообщается, что в госпитале погибла молодая военнослужащая из Бердянска. "Она была ранена во время ракетного удара несколько дней назад. Девушка служила в войсках противовоздушной обороны ВСУ. У нее остался 4-летний ребенок", - сказано в сообщении главы ОГА.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, на утро 2 марта на Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.