Российские войска подъехали к Энергодару, мирные жители их не пропустили
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Войска оккупантов после встречи с местными жителями отступили от города Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, передает УНН.
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Орлов сообщил жителям, что враг снова подъехал к Энергодару. Городской голова призвал людей оперативно подойти на блокпост, чтобы не пропустить оккупантов.
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"Встреча состоялась. Мы довели позицию что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15:00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы!" - сообщил Орлов.
Добавим
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко добавил, что остановить врага вышли сотрудники Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Напомним
В Запорожской области оккупанты обстреляли Васильевскую больницу, в Мелитополе от боевых действий разрушен 31 дом, в Приморской ОТГ на блокпосту оккупантов была расстреляна машина - двое гражданских погибли.