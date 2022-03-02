Российские войска подъехали к Энергодару, мирные жители их не пропустили

Детали

Орлов сообщил жителям, что враг снова подъехал к Энергодару. Городской голова призвал людей оперативно подойти на блокпост, чтобы не пропустить оккупантов.

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"Встреча состоялась. Мы довели позицию что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли доказывать своему руководству. Следующая встреча в 15:00 на том же месте. Но все может измениться в любой момент! Будьте готовы!" - сообщил Орлов.

Добавим

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко добавил, что остановить врага вышли сотрудники Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Напомним

В Запорожской области оккупанты обстреляли Васильевскую больницу, в Мелитополе от боевых действий разрушен 31 дом, в Приморской ОТГ на блокпосту оккупантов была расстреляна машина - двое гражданских погибли.