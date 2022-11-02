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В Еквадорі оголошено надзвичайний стан після загибелі п'ятьох поліцейських

В Еквадорі оголошено надзвичайний стан після загибелі п'ятьох поліцейських

Київ • УНН

 • 240046 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. Щонайменше п’ятеро еквадорських поліцейських були вбиті у результаті терактів із вибухівкою у відповідь на переведення в’язнів із переповнених пенітенціарних установ. Це змусило президента Гільєрмо Лассо оголосити надзвичайний стан у двох провінціях.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Еквадор є транзитним пунктом для наркотиків, призначених для Сполучених Штатів і Європи.

Напади вночі та рано вранці у вівторок, включаючи дев'ять вибухів у двох містах, були відкритим оголошенням війни бандами, сказав у відеозверненні президента.

Він оголосив надзвичайний стан у провінціях Гуаяс і Есмеральдас, де сили безпеки посилять операції, а з 21:00 за місцевим часом почне діяти комендантська година.

Лассо, який скасував особисту поїздку до Сполучених Штатів через напади, неодноразово використовував оголошення про надзвичайний стан, щоб спробувати протистояти насильству.

Повідомляється про шість вибухів у вівторок рано вранці в кількох районах західного міста Гуаякіль, повідомила поліція, тоді як двоє поліцейських були вбиті в результаті нападу на патрульну машину в передмісті.

Троє інших офіцерів були вбиті в місті та неподалік пізніше того ж дня, повідомила поліція у Twitter.

Повідомлялося про три вибухи в Есмеральдасі, а семеро офіцерів в'язниці були взяті в заручники ув'язненими на знак протесту проти переміщення в'язнів.

Офіцерів звільнили після переговорів, повідомило тюремне агентство SNAI.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У росії готують поліцейських для “придушення заворушень” на окупованих територіях.

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