В Эквадоре объявлено чрезвычайное положение после гибели пяти полицейских

Детали

Эквадор является транзитным пунктом для наркотиков, предназначенных для Соединенных Штатов и Европы.

Нападения ночью и ранним утром во вторник, включая девять взрывов в двух городах, были открытым объявлением войны бандами, сказал в видеообращении президента.

Он объявил чрезвычайное положение в провинциях Гуаяс и Эсмеральдас, где силы безопасности усилят операции, а с 21:00 по местному времени начнет действовать комендантский час.

Лассо, отменивший личную поездку в Соединенные Штаты из-за нападений, неоднократно использовал объявления о чрезвычайном положении, чтобы попытаться противостоять насилию.

Сообщается о шести взрывах во вторник ранним утром в нескольких районах западного города Гуаякиль, сообщила полиция, тогда как двое полицейских были убиты в результате нападения на патрульную машину в пригороде.

Трое других офицеров были убиты в городе и неподалеку позже того же дня, сообщила полиция в Twitter.

Сообщалось о трех взрывах в Эсмеральдасе, а семеро офицеров тюрьмы были взяты в заложники заключенными в знак протеста против перемещения заключенных.

Офицеров уволили после переговоров, сообщило тюремное агентство SNAI.

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