У росії готують поліцейських для “придушення заворушень” на окупованих територіях

Деталі

У кожен МВС Московської області прийшов наказ сформувати взвод із 25 співробітників патрульно-постової служби.

Вони пройдуть двомісячний курс перепідготовки із “ухилом на придушення масових заворушень”. Як зазначає ЗМІ, їх можуть відправити на Донбас, Запорізької та Херсонської області “за першим сигналом”.

Крім того, за результатами курсів з кожного взводу відберуть по 5 осіб до спецпідрозділу “Гром» ”а тривале перебування на анексованих територіях.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала “ревізію” обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії.