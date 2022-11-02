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У росії готують поліцейських для “придушення заворушень” на окупованих територіях

У росії готують поліцейських для “придушення заворушень” на окупованих територіях

Київ • УНН

 • 259395 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Підмосков'ї формують взводи поліцейських, яких відправлять на “придушення заворушень” на анексованих територіях.

Про це інформує УНН з посиланням на рос ЗМІ.

Деталі

У кожен МВС Московської області прийшов наказ сформувати взвод із 25 співробітників патрульно-постової служби.

Вони пройдуть двомісячний курс перепідготовки із “ухилом на придушення масових заворушень”. Як зазначає ЗМІ, їх можуть відправити на Донбас, Запорізької та Херсонської області “за першим сигналом”.

Крім того, за результатами курсів з кожного взводу відберуть по 5 осіб до спецпідрозділу “Гром» ”а тривале перебування на анексованих територіях.

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