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Окупаційна влада з 27 жовтня проводить “ревізію” обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії - Генштаб

Окупаційна влада з 27 жовтня проводить “ревізію” обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії - Генштаб

Київ • УНН

 • 204086 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала “ревізію” обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, передає УНН.

Цитата

"Окупаційна влада з 27 жовтня поточного року розпочала “ревізію” обʼєктів промислової сонячної генерації електроенергії. За результатами роботи окупанти погрожують конфіскувати та вивезти обладнання підприємств, власники яких перебувають на підконтрольній українській владі території та відмовляються повертатися на тимчасово окуповану територію", - інформують військові.

Деталі

Триває так звана “евакуація” місцевих жителів з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Як особливість, відзначено евакуацію цивільного населення з окремих населених пунктів лівобережної частини Херсонської області. За наявною інформацією, з 31 жовтня поточного року, з населеного пункту Горностаївка розпочато вивезення колаборантів із сімʼями, медперсоналу та обладнання з центральної районної лікарні.

Місцевим жителям населеного пункту Нова Збур’ївка окупаційна влада дала 3 дні для самостійного виїзду вглиб окупованої території, або на територію російської федерації. Населення попереджене, що з 5 листопада “евакуація” буде примусовою.

Додамо

Жителів Херсонщини перевозять не на лівий берег регіону. За словами голови Херсонської обласної ради, жителів відправляють не до більш менш спокійних населених пунктів, а до росії.

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