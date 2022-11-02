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Оккупационные власти с 27 октября проводят "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии - Генштаб

Киев • УНН

 • 204086 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Оккупационные власти с 27 октября текущего года начали “ревизию” объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке, передает УНН.

Цитата

"Оккупационные власти с 27 октября текущего года начали “ревизию” объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. По результатам работы оккупанты угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной украинским властям территории и отказываются возвращаться на территорию", - информируют военные.

Детали

Продолжается так называемая “эвакуация” местных жителей с временно занятых территорий Херсонской области. Как особенность отмечена эвакуация гражданского населения из отдельных населенных пунктов левобережной части Херсонской области. По имеющейся информации, с 31 октября текущего года из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы.

Местным жителям населенного пункта Новая Збурьевка оккупационная власть дала 3 дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории, или на территорию российской федерации. Население предупреждено, что с 5 ноября “эвакуация” будет принудительной.

Добавим

Жителей Херсонской области перевозят не на левый берег региона. По словам председателя Херсонского областного совета, жителей отправляют не в более или менее спокойные населенные пункты, а в россию.

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