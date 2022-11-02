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В России готовят полицейских для "подавления беспорядков" на оккупированных территориях

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Подмосковье формируют взводы полицейских, которых отправят на “подавление беспорядков” на аннексированных территориях.

Об этом информирует УНН со ссылкой на русский СМИ.

Детали

В каждый МВД Московской области пришел приказ сформировать взвод из 25 сотрудников патрульно-постовой службы.

Они пройдут двухмесячный курс переподготовки с “уклоном на подавление массовых беспорядков”. Как отмечает СМИ, их могут отправить на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области “по первому сигналу”.

Кроме того, по результатам курсов по каждому взводу отберут по 5 человек в спецподразделение “Гром» ”а длительное пребывание на аннексированных территориях.

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