В России готовят полицейских для "подавления беспорядков" на оккупированных территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Подмосковье формируют взводы полицейских, которых отправят на “подавление беспорядков” на аннексированных территориях.
Об этом информирует УНН со ссылкой на русский СМИ.
Детали
В каждый МВД Московской области пришел приказ сформировать взвод из 25 сотрудников патрульно-постовой службы.
Они пройдут двухмесячный курс переподготовки с “уклоном на подавление массовых беспорядков”. Как отмечает СМИ, их могут отправить на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области “по первому сигналу”.
Кроме того, по результатам курсов по каждому взводу отберут по 5 человек в спецподразделение “Гром» ”а длительное пребывание на аннексированных территориях.
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