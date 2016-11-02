В "ДНР" готові обмінювати заручників тільки по формулі "всіх на всіх"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. "ДНР" готова обмінювати заручників тільки по формулі "всіх на всіх". Про це повідомила журналістам "обмудсмен" самопроголошеної "ДНР" Дар’я Морозова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми готові зробити обмін полоненими в тому форматі, який прописаний в Комплексі заходів щодо виконання мінських угод. А саме: за формулою" всіх на всіх", - заявила Д.Морозова.
Нагадаємо, Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що українська сторона готова до обміну, при якому за одного українця віддаватимуть трьох бойовиків.