В "ДНР" готовы обменивать заложников только по формуле "всех на всех"

"Мы готовы сделать обмен пленными в том формате, который прописан в Комплексе мероприятий по выполнению минских соглашений. А именно: по формуле "всех на всех", - заявила Д.Морозова.

Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что украинская сторона готова к обмену, при котором за одного украинца будут отдавать трех боевиков.