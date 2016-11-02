В "ДНР" готовы обменивать заложников только по формуле "всех на всех"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. "ДНР" готова обменивать заложников только по формуле "всех на всех". Об этом сообщила журналистам "обмудсмен" самопровозглашенной "ДНР" Дарья Морозова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы сделать обмен пленными в том формате, который прописан в Комплексе мероприятий по выполнению минских соглашений. А именно: по формуле "всех на всех", - заявила Д.Морозова.
Напомним, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что украинская сторона готова к обмену, при котором за одного украинца будут отдавать трех боевиков.