В частині Сихівського району Львова припинили подачу води
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У зв’язку з плановими роботами, пов’язаними з підключенням новозбудованої ділянки водопроводу на вул.Хуторівка (нижній “Шувар”) з 9:00 припинили подачу води в мікрорайон вулиць Демнянська-Скорини. Про це УНН передає із посиланням на ЛМКП “Львівводоканал”.
Згідно з інформацією, водопостачання буде відновлене о 21:00.
ЛМКП “Львівводоканал” просить створити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, 21 жовтня дитячий садочок і декілька будинків залишилися без водопостачання через пошкодження водопровідної мережі у Голосіївському районі Києва.