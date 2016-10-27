В части Сиховского района Львова прекращена подача воды

Согласно информации, водоснабжение будет восстановлено в 21:00.

ЛГКП "Львовводоканал" просит создать необходимый запас воды и извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.

Напомним, 21 октября детский сад и несколько домов остались без водоснабжения из-за повреждения водопроводной сети в Голосеевском районе Киева.