В части Сиховского района Львова прекращена подача воды
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В связи с плановыми работами по подключению нового участка водопровода на вул.Хуторивка (нижний "Шувар") с 9:00 прекращена подача воды в микрорайон улиц Демнянская-Скорины. Об этом УНН передает со ссылкой на ЛГКП "Львовводоканал".
Согласно информации, водоснабжение будет восстановлено в 21:00.
ЛГКП "Львовводоканал" просит создать необходимый запас воды и извинить за временные неудобства, связанные с выполнением ремонтных работ.
Напомним, 21 октября детский сад и несколько домов остались без водоснабжения из-за повреждения водопроводной сети в Голосеевском районе Киева.