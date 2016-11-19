В.Чалий: проросійська позиція Д.Трампа – перебільшення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Посол України у США Валерій Чалий запевнив, що проросійська позиція новообраного президента США Дональда Трампа – перебільшення. Про це він сказав, долучившись по скайпу до проекту "Дипломатія без кордонів", передає УНН.
“Проросійська позиція Адміністрації Трампа — це перебільшення. Є загальні інтереси США та баланс прийняття рішень”, — наголосив В.Чалий.
Раніше посол України в Вашингтоні Валерій Чалий повідомив, що Посольство України у Сполучених Штатах налагодило контакти з потенційними співробітниками президентської адміністрації Дональда Трампа.
Нагадаємо, Посольство України в США планує організувати візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона у лютому 2017 року, після інавгурації новообраного американського президента Дональда Трампа.