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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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В.Чалий: проросійська позиція Д.Трампа – перебільшення

В.Чалий: проросійська позиція Д.Трампа – перебільшення

Київ • УНН

 • 11896 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Посол України у США Валерій Чалий запевнив, що проросійська позиція новообраного президента США Дональда Трампа – перебільшення. Про це він сказав, долучившись по скайпу до проекту "Дипломатія без кордонів", передає УНН.

“Проросійська позиція Адміністрації Трампа — це перебільшення. Є загальні інтереси США та баланс прийняття рішень”, — наголосив В.Чалий.

Раніше посол України в Вашингтоні Валерій Чалий повідомив, що Посольство України у Сполучених Штатах налагодило контакти з потенційними співробітниками президентської адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, Посольство України в США планує організувати візит Президента Петра Порошенка до Вашингтона у лютому 2017 року, після інавгурації новообраного американського президента Дональда Трампа.

Українські Національні Новини

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