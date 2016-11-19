В.Чалый: пророссийская позиция Д.Трампа - преувеличение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Посол Украины в США Валерий Чалый заверил, что пророссийская позиция новоизбранного президента США Дональда Трампа - преувеличение. Об этом он сказал, приобщившись по скайпу к проекту "Дипломатия без границ", передает УНН.
"Пророссийская позиция Администрации Трампа - это преувеличение. Есть общие интересы США и баланс принятия решений ", - подчеркнул В.Чалый.
Ранее посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый сообщил, что Посольство Украины в Соединенных Штатах наладило контакты с потенциальными сотрудниками президентской администрации Дональда Трампа.
Напомним, Посольство Украины в США планирует организовать визит Президента Петра Порошенко в Вашингтон в феврале 2017 года, после инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа.