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В АП підтвердили, що П.Порошенко надав свідчення у справі Майдану

В АП підтвердили, що П.Порошенко надав свідчення у справі Майдану

Київ • УНН

 • 15864 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко 18 листопада дійсно надав свідчення у справі про злочини часів Євромайдану. Про це УНН повдіомив речник Глави держави Святослав Цеголко.

“Дійсно, Президент України Петро Порошенко 18 листопада надав свідчення у справі Майдану”, — повдіомив С.Цеголко.

Речник П.Порошенка нагадав, що Президент неодноразово заявляв, що він зацікавлений в розслідуванні злочинів часів Майдану і покаранні винних.

Як повідомило УНН джерело в ГПУ, Президента України Петра Порошенка 18 листопада допитали у справі про злочини під час Євромайдану.

За словами співрозмовника УНН, допит відбувся в Адміністрації президента.

Нагадаємо, раніше планувалась, що допит відбудеться 29 листопада.

Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.

Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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