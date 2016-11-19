В АП підтвердили, що П.Порошенко надав свідчення у справі Майдану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко 18 листопада дійсно надав свідчення у справі про злочини часів Євромайдану. Про це УНН повдіомив речник Глави держави Святослав Цеголко.
“Дійсно, Президент України Петро Порошенко 18 листопада надав свідчення у справі Майдану”, — повдіомив С.Цеголко.
Речник П.Порошенка нагадав, що Президент неодноразово заявляв, що він зацікавлений в розслідуванні злочинів часів Майдану і покаранні винних.
Як повідомило УНН джерело в ГПУ, Президента України Петра Порошенка 18 листопада допитали у справі про злочини під час Євромайдану.
За словами співрозмовника УНН, допит відбувся в Адміністрації президента.
Нагадаємо, раніше планувалась, що допит відбудеться 29 листопада.
Як повідомляв УНН, 9 серпня у Генеральній прокуратурі України офіційно повідомили, що запросили на допит як свідків у “справі Майдану” Президента України Петра Порошенка, голову Верховної Ради Андрія Парубія, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, колишнього Прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка та інших високопосадовців.
Вже надали свої пояснення у ГПУ стосовно подій на Майдані голова Верховної Ради України Андрій Парубій, міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр культури Євген Нищук, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.