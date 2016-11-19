В АП подтвердили, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 18 ноября действительно дал показания по делу о преступлениях времен Евромайдана. Об этом УНН сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко.
"Действительно, Президент Украины Петр Порошенко 18 ноября дал показания по делу Майдана", - сообщил С.Цеголко.
Представитель П.Порошенко напомнил, что Президент неоднократно заявлял, что он заинтересован в расследовании преступлений времен Майдана и наказании виновных.
Как сообщил УНН источник в ГПУ, Президента Украины Петра Порошенко 18 ноября допросили по делу о преступлениях во время Евромайдана.
По словам собеседника УНН, допрос состоялся в Администрации президента.
Напомним, ранее планировалось, что допрос состоится 29 ноября.
Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.
Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.