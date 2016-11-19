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15 марта, 19:03 • 108624 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148440 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126702 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120012 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106661 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102338 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96577 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В АП подтвердили, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана

В АП подтвердили, что П.Порошенко дал показания по делу Майдана

Киев • УНН

 • 15854 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко 18 ноября действительно дал показания по делу о преступлениях времен Евромайдана. Об этом УНН сообщил представитель Главы государства Святослав Цеголко.

"Действительно, Президент Украины Петр Порошенко 18 ноября дал показания по делу Майдана", - сообщил С.Цеголко.

Представитель П.Порошенко напомнил, что Президент неоднократно заявлял, что он заинтересован в расследовании преступлений времен Майдана и наказании виновных.

Как сообщил УНН источник в ГПУ, Президента Украины Петра Порошенко 18 ноября допросили по делу о преступлениях во время Евромайдана.

По словам собеседника УНН, допрос состоялся в Администрации президента.

Напомним, ранее планировалось, что допрос состоится 29 ноября.

Как сообщал УНН, 9 августа в Генеральной прокуратуре Украины официально сообщили, что пригласили на допрос в качестве свидетелей по "делу Майдана" Президента Украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Украина Арсения Яценюка и других высокопоставленных чиновников.

Уже предоставили свои объяснения в ГПУ относительно событий на Майдане председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр культуры Евгений Нищук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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