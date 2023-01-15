В Англії заборонять використання одноразових пластикових предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. З жовтня Англія заборонить широкий спектр одноразових пластикових предметів, включаючи тарілки та столові прилади, щоб обмежити їхній руйнівний вплив на навколишнє середовище. Про це пише ВВС, інформує УНН.
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Нове законодавство також поширюватиметься на одноразові таці та певні типи полістиролових стаканчиків та контейнерів для харчових продуктів, повідомило міністерство довкілля.
Департамент повідомив, що Англія використовує близько 2,7 мільярда одиниць одноразових столових приладів на рік, переважно з пластику, і лише одна з десяти одиниць переробляється.
У відомстві заявили, що неодноразові порушення заборони можуть стати кримінальним злочином, а порушникам загрожує штраф.
Заборона не поширюється на готову їжу із супермаркетів, заявили в уряді.
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