В Англии запретят использование одноразовых пластиковых предметов

Детали

Новое законодательство также будет распространяться на одноразовые подносы и определенные типы полистироловых стаканчиков и контейнеров для пищевых продуктов, сообщило министерство окружающей среды.

Департамент сообщил, что Англия использует около 2,7 миллиарда единиц одноразовых столовых приборов в год, преимущественно из пластика, и только одна из десяти единиц перерабатывается.

В ведомстве заявили, что неоднократные нарушения запрета могут стать уголовным преступлением, а нарушителям грозит штраф.

Запрет не распространяется на готовую еду из супермаркетов, заявили в правительстве.

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