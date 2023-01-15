В Англии запретят использование одноразовых пластиковых предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. С октября Англия запретит широкий спектр одноразовых пластиковых предметов, включая тарелки и столовые приборы, чтобы ограничить их разрушительное воздействие на окружающую среду. Об этом пишет ВВС, информирует УНН.
Детали
Новое законодательство также будет распространяться на одноразовые подносы и определенные типы полистироловых стаканчиков и контейнеров для пищевых продуктов, сообщило министерство окружающей среды.
Департамент сообщил, что Англия использует около 2,7 миллиарда единиц одноразовых столовых приборов в год, преимущественно из пластика, и только одна из десяти единиц перерабатывается.
В ведомстве заявили, что неоднократные нарушения запрета могут стать уголовным преступлением, а нарушителям грозит штраф.
Запрет не распространяется на готовую еду из супермаркетов, заявили в правительстве.
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